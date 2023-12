Meret resterà fuori almeno due settimane | contro il Torino rientra Gollini Cormezz

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il portiere del Napoli Alexil Monza è stato protagonista del rigore parato a Pessina; poco dopo, però, ha chiesto la sostituzione per un problema alla coscia ed è entrato al suo posto Contini, terzo portiere azzurro. Il Corriere del Mezzogiorno Campania scrive: “Gli esami strumentali faranno chiarezza ma c’è la preoccupazione che possa fermarsi perun paio diera indisponibileil Monza per un problema alla caviglia sinistra ma dovrebbe essere disponibile per la sfida di. Tornerà Politano, ma non ci saranno Anguissa e Osimhen per la Coppa d’Africa”. UN ESTRATTO DELL’ANALISI DEL MATCHIL MONZA: C’è una patina di tristezza sul Napoli, è innegabile. Napoli-Monza somiglia a quelle pellicole di ...