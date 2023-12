Meret miglior sportivo friulano | «Vincere lo scudetto a Udine ha reso tutto più speciale»

(Di domenica 31 dicembre 2023) Alex, portiere del Napoli, ha vinto il premio MV Sport del Messaggero Veneto comedell’anno. Il portiere è stato protagonista l’anno scorso della corsadel Napoli. Quest’anno sta faticando un po’ di più come tutta la squadra. Nell’ultima partita, però,è stato l’uomo copertina. Ha infatti salvato il Napoli dalla sconfitta casalinga contro il Monza parando un rigore a Pessina. Queste le sue parole dopo aver ritirato il premio a: «Per uncome me ricevere un premio dal giornale della mia terra è motivo di orgoglio e di enorme piacere. Noi friulani si sa siamo sempre molto legati alla nostra terra e io appena posso ci torno. Questo riconoscimento sta a dimostrare che sono stato protagonista di un’annata positiva. Quando sei bambino sogni ad ...

Fabio Capello ha parlato della gara del Napoli ai microfoni di Sky Sport soffermandosi in particolare sul portiere Alex Meret. Secondo l’ex ... (forzazzurri)

Un pari che si sarebbe potuto tramutare nell’ennesima sconfitta non fosse stato per il rigore parato da Alex Meret . Nonostante le svariate critiche ... (spazionapoli)

Tra duelli di campionato a suon di gol a possibili sgarbi di mercato per aggiudicarsi il... Napoli, possibili addii ad Alexe Zielinski . Mbappé tra sirene arabe e il Real Madrid . ...Gli viene fischiato un rigore per un braccio galeotto che peròdisinnesca. Anguissa 6,5 - ... quella servita a Kvara è un cioccolatino che meritavasorte da parte del 77. L'unico cruccio ...Con la chiusura dell'anno solare, vi chiediamo chi è stato secondo voi il miglior calciatore dell'Atalanta nel 2023. Votate!I magnifici 5 sono loro. Ma nella Top 11 Gazzetta del 2023 c'è spazio per un portiere solo. Chi è stato il migliore dell'anno A deciderlo sarete voi, col vostro voto. Guarda su DAZN tutta la Serie A ...