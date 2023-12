Mercato Napoli | Mazzarri chiede rinforzi immediati | ecco i primi due colpi del 2024

Napoli prepara una rivoluzione nel mercato di gennaio: in difesa Ostigard può partire, suggestione Dragusin. Piace Hojbjerg per il centrocampo . Il ... (napolipiu)

La telenovela Samardzic sembra giunta ad una conclusione: sempre più fitti i contatti con il: l'affare è ad un passo Sembra esser finita la telenovela dilegata al nome di Lazar Samardzic. Il centrocampista, in estate quasi chiuso dall'Inter, ma anche accostato alla Juventus e ...La squadra di Mazzarri precipita all'ottavo posto, dopo 13 anni è a rischio la partecipazione alle Coppe. De Laurentiis accelera sulper il centrocampista dell'Udinese, per la difesa Dragusin o SalviniInsostenibile soprattutto in questo periodo, dove all’interno della chiesa si concentrano più persone per il “Mercasolidale”, mercatino (aperto tutti i ... Eppure, siamo nel centro di Napoli davanti ...Sono sempre stato contrario ma il monopolio di UEFA e FIFA va superato, Roma-Napoli Mi aspetto una bellissima partita, Osimhen forse sarà la sorpresa sotto l'albero" 22.12 08:00 - MERCATO - Cammaroto ...