Max Gazzè | il concerto all’Auditorium parco della musica a Roma | sospeso nel tempo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nessun posto è come casa e lo sa bene Max, che ha scelto la sua città per concludere il tour invernale nei teatri d’Italia. Nella suggestiva cornice dell’Auditorium, il cantautoreno ha tenuto il 29 dicembre il primo dei due concerti previsti nella capitale, e non si è risparmiato, sia dal punto di vistale, che da quello umano. Dopo la delicata esibizione di Anna Castiglia, cantante siciliana che forse gli appassionati di X Factor ricorderanno, le luci si spengono e il sipario, stranamente, cala. Su di uno schermo vengono proiettate immagini che abbracciano la platea e i palchi, mentre una voce si interroga e ci interroga sulla nostra capacità di possedere un “senso del grave”. La sagoma di un bambino sull’altalena lascia il posto ad un mare ...