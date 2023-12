Max Allegri vince il derby tra “risultatisti” con Mourinho

(Di domenica 31 dicembre 2023)la sfida conall’insegna del brutto gioco Alla fine l’ha spuntata Maxneltra “” con. Ovviamente la partita di cui stiamo parlando è Juventus – Roma, sfida che si è giocata allo Stadium di Torino. Il risultato ovviamente non poteva discostarsi troppo dallo 0 a 0, una sola rete è stata più che sufficiente perre senza dare troppo spettacolo. Il paradosso è stato invece che le due squadre, pur restando negli strettissimi limiti del cattivo gioco, hanno giocato “meno peggio” del solito. A pensarci bene Juventus e Roma stasera non avevano la possibilità di sfruttare passivamente il gioco propositivo dell’avversario quindi i calciatori in campo sono stati costretti a proporre qualcosa. Tra le ...

Max Allegri dopo Juventus-Roma 1-0: "Non siamo noi i favoriti per lo Scudetto, guardiamo solo al nostro percorso di crescita e ora stiamo bene". L'ultima partita del 2023 della Serie A vede la solita Juventus cinica e determinata, che approfitta dell'unico errore di una Roma solida e quadrata.