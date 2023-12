Matteo Berrettini | Brisbane amara | il romano fuori dalla Top 100

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023) Non è stato un anno fortunato per il nostro. Tra prestazioni negative in campo e diversi problemi fisici, il tennistanon è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni pagando un conto davvero salatissimo in questo ultimo giorno di un 2023 che peggio non sarebbe potuto andare. Fermo spesso ai box, l’azzurro non è riuscito a partecipare nemmeno alla spedizione vittoriosa che ha portato la Nazionale italiana di tennis sul tetto del mondo dopo la vittoria della Coppa Davis in finale contro l’Australia. Il ragazzo era lì per sostenere i suoi colleghi e amici, ma chiaramente non è sceso in campo per dare il suo contributo. Un’annata fortemente disastrosa che sembra aver accantonato, si spera non definitivamente, quello che era il tennista più in vista fino a un annetto fa. I dodici mesi che stanno ...