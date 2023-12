Mattarella | Toti | ' ci ricorda che la Costituzione siamo noi'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un 2024 fatto di giorni rassicuranti e positivi. La speranza della pace che non è neutralità o indifferenza ma impegno, condivisione e rispetto. Così come l'amore è dono e non possesso. Ottimismo, senso del dovere, generosità. Una lezione per tutti. Anche quest'anno il Presidente della Repubblica ci hato che lanoi, che la partecipazione e l'impegno sono un dovere civico. Che serve coraggio per riconoscersi e rispettarsi". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni. "Speriamo -aggiunge- che la politica tutta ascolti e migliori se stessa. Tanti auguri caro, Presidente. Orgoglioso di aver votato a nome della Liguria un secondo mandato alla guida della nostra Repubblica”.

