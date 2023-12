Mattarella su Ucraina e Gaza | «La pace va costruita | ma non si può essere neutrali» Ai giovani | «Amore non è possesso» L’attacco sul caro-affitti – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) Guerra, violenza sulle donne, lavoro. Sono questi alcuni dei temi principali toccati dal presidente della Repubblica Sergionel suo tradizionale discorso di fine anno, il nono da quando è stato eletto per la prima volta capo dello Stato. Nel suo intervento,ha ripercorso alcune delle più grandi sfide che il mondo si è ritrovato ad affrontare nel 2023: «Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme e, insieme, nuove opportunità. Avvertiamo – aggiunge il capo dello Stato – angoscia per la violenza cui, sovente, assistiamo: tra gli Stati, nella società, nelle strade, nelle scene di vita quotidiana». Ecco allora che, in vista dell’inizio del nuovo anno,invita tutti a fare la propria parte: «Viviamo un passaggio epocale. Possiamo dare tutti qualcosa alla nostra Italia. Qualcosa ...