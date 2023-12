Mattarella | ' Stagione con tanti motivi di allarme e nuove opportunità'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Naturalmente, non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi. Nella nostra Italia, nel mondo. Sappiamo di trovarci in unache presentadi. E, insieme,". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel tradizionale messaggio di fine anno.

