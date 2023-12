Mattarella | “Stagione con motivi di allarme e nuove opportunità | fare spazio a cultura della pace”

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Sappiamo di trovarci in unache presenta tantidi. E, insieme,. Avvertiamo angoscia per la violenza delle guerre. Di quelle in corso e di quelle evocate e minacciate" con il "rischio, concreto, di abituarsi a questo orrore". Per questo "è indispensabilealla". Così

(Adnkronos) – “Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme . E, insieme, nuove opportunità . Avvertiamo angoscia per ... (giornaledellumbria)

Sappiamo di trovarci in unache presenta tanti motivi di allarme. E, insieme, nuove opportunità. Avvertiamo angoscia per la violenza cui, sovente, assistiamo: tra gli Stati, nella società, ...Sappiamo di trovarci in unache presenta tanti motivi di allarme. E, insieme, nuove opportunità. Avvertiamo angoscia per la violenza cui, sovente, assistiamo: tra gli Stati, nella società, ...Un discorso drammatico, tra l’incombenza di una palpabile angoscia collettiva e la necessità di sperare, di non rassegnarsi. Il mondo è in fiamme, l’Italia attraversa un momento che presenta molti asp ...Di seguito il testo integrale del discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: Care concittadine e cari concitt ...