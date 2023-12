Mattarella | Richetti | ' discorso da Padre della comunità italiana'

... per poi convergere sulla riconferma di Sergio. Circa un mese più tardi, a Roma, si svolge il primo congresso nazionale del partito: Matteoviene nominato presidente, con Carlo ...... Sergio: "Desidero ringraziare il presidente, perno della nazione e ... Oltre a Fontana hanno ottenuto voti: Guerra 77, De Raho 52,22. Le schede disperse sono state 2, le ...Dalle grandi questioni mondiali fino al più dimenticato disagio sociale Mattarella abbraccia in modo magistrale le questioni che abbiamo davanti a noi". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla ...C'è chi tra gli italiani passa le vacanze in montagna, chi nelle città d'arte e chi come i politici a Roma a votare la Manovra di Bilancio del 2024 nella giornata di ...