Mattarella | Pichetto Frattin | ' ci incita ad azioni sempre più incisive per giovani e ambiente'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Raccogliamo il forte monito che il Capo dello Stato ha voluto dedicare alla crisi ambientale in corso. L'attenzione costante del Presidente della Repubblica nei confronti dei cambiamenti climatici così come per l'impegno dei piùper la tutela dell', ciadpiùper la messa in sicurezza del nostro territorio, a sostegno delle future gener”. Lo afferma il ministro dell'e della sicurezza energetica, GilbertoFratin.

