Mattarella | nel nuovo anno speriamo in giorni positivi e rassicuranti

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic. (askanews) - "Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l'arrivo del. Nella consueta speranza che si aprano". Per il suo nono discorso di fineSergioha scelto di cambiare la location: il Presidente della Repubblica parla infatti dalla sala Tofanelli, al piano terra del Palazzo proprio sotto lo studio alla Vetrata dove si svolgono le consultazioni per il governo, è in piedi e percorre qualche passo, sullo sfondo solo l'albero di Natale.

Non sarà un discorso facile. Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , il tradizionale discorso di fine anno sarà amaro. Non tanto per ... (lanotiziagiornale)

“Come posso guardare in faccia mio figlio e dirgli che si deve fidare dello Stato e delle sue Istituzioni“, scrive Valentina Cavalletti in una ... (ildifforme)

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La guerra non nasce da sola. Non basterebbe neppure la spinta di tante armi, che ne sono lo strumento di morte. Così ... (liberoquotidiano)

Sergio, 82 anni,suo secondo discorso di fine anno da presidente bis della Repubblica, pattina con attenzione fra politica e attualità, facendo in modo che le sue parole non diventino ...20.50:violenza più odiosa su donnetorna sulla violenza."Penso a quella più odiosa sulle donne". E si rivolge ai ragazzi: "L'... E le difficoltàdiritto "a cure sanitarie per ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Contribuire alla vita e al progresso della Repubblica, della Patria, non può che suscitare orgoglio negli italiani. Ascoltare, quindi; partecipare; cercare, con determinaz ...Che cosa farà Mattarella con il premierato Fatti, suggestioni e scenari su Mattarella e premierato Chissà se i critici del premierato, inteso come elezione diretta del presidentedel Consiglio, si… ...