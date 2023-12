Mattarella | messaggio in piedi nella sala Tofanelli alla Vetrata

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - In, compiendo inizialmente alcuni passi per venire incontro in modo quasi confidenziale alle italiane e agli italiani pronti ad ascoltarlo. Così si è presentato il Presidente della Repubblica, Sergio, per il tradizionaledi fine anno. Come nel 2019 ha parlato d, collocata nell'ala del palazzo dove è situata la loggia. Semplice la scenografia, con l'albero di Natale sullo sfondo, le bandiere italiana ed europea e lo stendardo presidenziale da un lato e una stella di Natale dall'altro a fare da cornice al Capo dello Stato.