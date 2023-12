Mattarella lo faccia | il diktat dei filopalestinesi in piazza a Milano

(Di domenica 31 dicembre 2023) "Il Presidentericordi la tragedia di Gaza nel messaggio di fine anno”. È questo l'appello gridato a gran voce dai duemila manifestanti che, secondo i dati forniti dalla questura, hanno sfilato aper chiedere di fermare la guerra che ormai da quasi 80 giorni infiamma i territori palestinesi. Un lungo serpentone che da Porta Ticinese, nel cuore dei Navigli e della Movida, ha raggiunto Porta Romana. “Con tutto il rispetto per la sua posizione e per la sua carica, chiediamo al Presidente della Repubblica, quando il 31 dicembre si rivolgerà al popolo italiano, di esprimere qualche parola per questo genocidio contro il popolo palestinese e per quello che succede a Gaza”, spiega Khader Tamimi, medico pediatra e presidente della comunità palestinese di: “In passato un altro Presidente della Repubblica ebbe il coraggio ...

... ha inviato al presidente della Repubblica Sergio. In quell'occasione circa un ... 'Come posso guardare inmio figlio e dirgli che si deve fidare dello Stato e delle sue istituzioni',...... dal Consiglio di Stato al presidente della Repubblica Sergio- sollecitino una norma ... Ma pensano che qualcuna creda che una nota stampagiurisprudenza' Così, il deputato dem Andrea ...Dal valore della nostra Costituzione, di cui si sono celebrati i 75 anni, alla necessità di una pace giusta in Medio Oriente e in Ucraina. A poche ore dal suo nono discorso di fine anno, Sergio Mattar ...L'anno che verrà su Rai 1, con Amadeus. Capodanno in musica su Canale 5 con Federica Panicci: orari e ospiti degli show tv di San Silvestro.