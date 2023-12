Mattarella | l’appello di una madre | “Basta manganellate per zittire gli studenti”

Leggi su ildifforme

(Di domenica 31 dicembre 2023) “Come posso guardare in faccia mio figlio e dirgli che si deve fidare dello Stato e delle sue Istituzioni“, scrive Valentina Cavalletti in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio, inviata per chiedere risposte ma soprattutto per sollevare una polemica: “Non è pensabile che un genitore, che sa che il proprio figlio va L'articolo proviene da Il Difforme.