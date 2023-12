Mattarella | La pace non è astratto buonismo ma realismo - Ai ragazzi | L' amore non è dominio né possesso

(Di domenica 31 dicembre 2023) 'Lanon va solo invocata ma perseguita'ha parlato di 'Angoscia per la violenza tra gli stati, nelle strade, nella vita quotidiana. la violenza delle guerre in corso e di quelle ...

La violenza che “angoscia” come filo conduttore. Quella delle guerre e degli uomini sulle donne, ma anche quella verbale in Rete. E poi le “Immani ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – "Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme . E, insieme, nuove opportunità . Avvertiamo angoscia per la ... (periodicodaily)

Laè l'assillo di Sergio, con una guerra nel cuore dell'Europa e una nel vicino Medio Oriente che generano un "odio destinato a durare oltre la fine del conflitto". Che non vuol dire ...ricorda che 'Impegnarsi per lasignifica considerare queste guerre una eccezione da rimuovere; e non la regola del prossimo futuro. Volere lanon è neutralità; o, peggio, ...La pace è l’assillo di Sergio Mattarella, con una guerra nel cuore dell’Europa e una nel vicino Medio Oriente che generano un “odio destinato a durare oltre la fine del conflitto”. Che non vuol dire ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno, traccia un bilancio dell’anno che si sta per concludere e delle speranze per il ...