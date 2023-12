Mattarella | il messaggio ai giovani | “L’amore non è possesso”

(Adnkronos) – "Cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici: l'amore non è egoismo, possesso, dominio, malinteso orgoglio". Nel discorso del ... (periodicodaily)

Pubblicato il 31 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – "Cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici: l'amore non è egoismo, possesso, dominio, malinteso ... (dayitalianews)

Mattarella : messaggio in piedi nella sala Tofanelli alla Vetrata

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - In piedi, compiendo inizialmente alcuni passi per venire incontro in modo quasi confidenziale alle italiane e agli ... (liberoquotidiano)