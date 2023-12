Mattarella | il messaggio ai giovani | “L’amore non è possesso”

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - In piedi , compiendo inizialmente alcuni passi per venire incontro in modo quasi confidenziale alle italiane e agli ... (liberoquotidiano)

"Attenzione agli ultimi, ai giovani, ai migranti, alla violenza contro le donne: il Presidenteguarda e tiene al Paese reale a cui ha rivolto il suo pensiero e il suo augurio neldi fine anno. Così come si è rivolto a chi soffre la conseguenza delle guerre, invocando una ..."Dal Presidente della Repubblica, Sergio, undi fine anno di grande qualità, intriso di realismo, di concretezza, di diritti e di speranza per il futuro. Il Capo dello Stato ci ricorda le atrocità delle guerre che si ...Giorgia Meloni è intervenuta sui propri profili social per augurare al Paese un 2024 «di orgoglio, successi, ottimismo e speranza» e rassicurare tutti sulla sua condizione ...(Adnkronos) - “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine ... tecnologia- da utilizzare con umanità- motori per il futuro. Un grande messaggio per il Paese e ...