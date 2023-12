Mattarella | Il lavoro continua a mancare nonostante l' occupazione

Leggi su iltempo

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 "Ilche manca. Pur in presenza di un significativo aumento dell'. Quello sottopagato. Quello, sovente, non in linea con le proprie aspettative e con gli studi seguiti. Il, a condizioni inique, e di scarsa sicurezza. Con tante, inammissibili, vittime. Le immani, differenze di retribuzione tra pochi super privilegiati e tanti che vivono nel disagi" lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergionel suo discorso di fine anno. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev