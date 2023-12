Mattarella | ' guerra nasce per rifiuto di riconoscersi come persone e popoli uguali'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La–ogni– genera odio. E l'odio durerà, moltiplicato, per molto tempo, dopo la fine dei conflitti. Laè frutto delditra. Dotati di pari dignità. Per affermare, invece, con il pretesto del proprio interesse nazionale, un principio di diseguaglianza. E si pretende di asservire, di sfruttare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel tradizionale messaggio di fine anno. "Si cerca di giustificare questi comportamenti -ha aggiunto il Capo dello Stato- perché sempre avvenuti nella storia. Rifiutando il progresso della civiltà umana. Il rischio, concreto, è di abituarsi a questo orrore. Alle ...

Così il presidente ...Come ogni anno arriva il discorso di fine anno del Capo dello Stato, Lavoro, guerre e fiducia i temi trattati dal Presidente Mattarella.Roma, 31 dic. (askanews) – "La guerra non nasce da sola. Non basterebbe neppure la spinta di tante armi, che ne sono lo strumento di morte. Così diffuse. Sempre più letali. Fonte di enormi guadagni.