Mattarella | ' giovani estranei e disorientati | c' è bisogno di loro speranza e novità'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Rispetto allo scenario in cui ci muoviamo, isi sentono fuori posto., se nona un mondo che non possono comprendere; e di cui non condividono andamento e comportamenti. Un disorientamento che nasce dal vedere un mondo che disconosce leattese. Debole nel contrastare una crisi ambientale sempre più minacciosa. Incapace di unirsi nel nome di uno sviluppo globale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno. "In una società così dinamica, come quella di oggi, vi è ancor piùdei. Dellesperanze. Dellacapacità di cogliere il nuovo. Dipende da tutti noi -ha esortato il Capo dello Stato- far prevalere, ...

Nono messaggio di fine anno per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Un messaggio rassicurante, per quanto possibile, che non crea ... (orizzontescuola)

La ricetta per il futuro, aggiunge ancora, non può che partire dai più: "Per conseguire la pace non è sufficiente far tacere le armi. Costruirla significa, prima di tutto, educare ...E i, i migranti, la Costituzione. Questi sono alcuni dei temi al centro del nono discorso di fine anno pronunciato da Sergio, che fa un bilancio dell'anno passato e gli auguri ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto il tradizionale discorso di fine anno. Questo 31 dicembre, al centro delle parole del capo dello Stato, ci sono state le guerre e la violenza ...La pace è l’assillo di Sergio Mattarella, con una guerra nel cuore dell’Europa ... del malessere sociale e di un’insicurezza esistenziale in una società in cui i giovani si sentono “fuori posto”. Al ...