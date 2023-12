Mattarella | Crosetto | ' rafforzare impegno per difendere libertà e per futuro pace' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea la necessità diil nostroperla, i principi democratici e assicurare undi". Lo afferma il ministro della Difesa, Guido. "Come sempre, il suo -aggiunge l'esponente dell'Esecutivo- è un messaggio lungimirante, che coglie la delicatezza della situazione internazionale, tesa e funestata da crisi profonde e conflitti sanguinosi. Lae la diplomazia restano la via maestra, ma lae la democrazia, quando necessario, vanno difese, come fa con fierezza il popolo ucraino. L'Italia, l'Europa e la quasi totalità dei Paesi sostengono l'Ucraina e rifiutano ...