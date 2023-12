Mattarella | Bisogna esercitare il diritto di voto | non cediamo alla rassegnazione

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 "Possiamo dare tutti qualcosanostra Italia. Qualcosa di importante. Con i nostri valori. Con la solidarietà di cui siamo capaci. Con la partecipazione attivavita civile. A partire dall'esercizio deldi. Per definire la strada da percorrere, è illibero che decide. Non rispondere a un sondaggio, o stare sui social. Perché la democrazia è fatta di esercizio di libertà. Libertà che, quanti esercitano pubbliche funzioni, a tutti i livelli, sono chiamati a garantire. Libertà indipendente da abusivi controlli di chi, gestori di intelligenza artificiale o di potere, possa pretendere di orientare il pubblico sentimento. Non dobbiamo farci vincere d. O dall'indifferenza. Non dobbiamo chiuderci ...

