Mattarella | ' ascoltare anziani | rispetto e riconoscenza per loro saggezza e impegno'

"Masignifica, anche, saper leggere la direzione e la rapidità dei mutamenti che stiamo ... Il nostro contributoparla poi della partecipazione. "Possiamo dare tutti qualcosa alla ..."In una società così dinamica, come quella di oggi - afferma- vi è ancor più bisogno ... "Affermare i diritti significagli anziani - scandisce - . Preoccupati di pesare sulle loro ...Riconoscersi significa innanzitutto saper ascoltare e, come è scritto nella Costituzione ... È un inno laico e costituzionale (contro la guerra e contro la violenza) quello che Sergio Mattarella ...Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Naturalmente, non p ...