Marocchi | «magari De Laurentiis non pensa veramente che sia colpa sua»

...ricorrenza importante per l'ebraismo che finirà un'ora e mezza prima dell'inizio del match e...alle 21.00 su Sky con telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Giancarlo, sui ......ricorrenza importante per l'ebraismo che finirà un'ora e mezza prima dell'inizio del match e...alle 21.00 su Sky con telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Giancarlo, sui ...C’è da decidere in quella zona, Ibra, che non so dove l’avranno messo, magari potrà dire la sua. Comunque occorre capire quale possa essere il sostituto di Krunic in caso partisse, e poi andare su un ...Condò: 'Come fa il Milan a giocare con energia se ogni partita c'è un infortunio' Paolo Condò ha parlato a Sky Sport nel postpartita di Salernitana-Milan a proposito degli infortuni dei rossoneri. Ec ...