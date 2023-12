Mario Sechi | il patriarcato dei costituenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Cosa ci aspetta nel 2024? Alle stelle da oggi ci pensa Branko, io mi arrangio con il materiale della cronaca terrestre, un po' di politica interna, per salutare il 2023. Il prossimo semestre sarà scoppiettante: è partita una campagna elettorale che sarà un tutti contro tutti e farà il botto con il voto europeo di giugno. Non è in gioco il governo in Italia, ma il nuovo assetto dell'Unione europea. Sono piani differenti. L'auto-affondamento del centrodestra è un caso remoto, dunque Meloni resterà fino alla fine della legislatura. Per Giuseppe Conte non c'è problema, tutto fa brodo, era nessuno, ora c'è chi scrive che è un leader, e lui ci crede. Per i compagni è un trauma con l'aggravante di Elly Schlein: il Pd è una caricatura dei democratici americani, ha sostituito il comunismo con un fritto misto di ecologismo per soli ricchi, un'ideologia che smonta la famiglia, cancella la storia ...