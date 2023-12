Marchegiani | “Gli infortuni sono il problema del Milan | è inspiegabile”

Il messaggio di De Laurentiis al Napoli: "Da presidente decidi di fare a meno dell'... Bergomi: "Mazzarri Bisognerebbe vedereallenamenti. Non funziona che giochi il 4 - 3 - 3 come era. ...: "Da presidente decidi di fare a meno dell'allenatore dello scudetto, del direttore ... Bergomi: "Mazzarri Bisognerebbe vedereallenamenti. Non funziona che giochi il 4 - 3 - 3 come era.Ci sarebbero problemi tra i meloniani. Lo sottolinea la consigliera del gruppo misto: "Cava chieda ad Assenti e ad Acquaroli" ...Luca Marchegiani dice la sua sullo scontro al vertice tra Juve ed Inter: l’analisi dell’ex portiere su questa sfida A Sky Sport, Luca Marchegiani analizza lo scontro Scudetto tra Juve ed Inter. LE PAR ...