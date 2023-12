Manchester United | ten Hag spinge per un rinnovo

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Daily Star , l'allenatore del, ten Hag , ha chiesto a gran voce il rinnovo di contratto - quello attuale scade a giugno - del centrale difensivo Jonny Evans .A Sky Sport: "Loè un club ancora più grande e sono maggiori anche le aspettative. Ten Hag mi ha voluto perché sono stato il migliore l'anno scorso".'s Cameroonian goalkeeper Andre Onana reacts during the pre - season friendly football match betweenand Lens at Old Trafford stadium, in, on August 5, ...L'ex portiere nerazzurro, ora a Manchester, manda un messaggio al club che l'ha lanciato tra i top del ruolo in Europa ...Il Manchester United dovrebbe rinnovare il contratto di Jonny Evans, in scadenza a giugno. Lo vorrebbe lo stesso allenatore Erik ten Hag, che sta puntando ...