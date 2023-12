Manchester United | Onana | «Gli errori fanno parte dell’apprendimento | la gente si aspetta molto da me»

(Di domenica 31 dicembre 2023) André, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando i suoi primi mesi nei Red Devils André, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando i suoi primi mesi nei Red Devils. PAROLE – «Gli: lasida me, e per questo mi critica. Ma per me non è un problema, ci sono abituato: anche all’Inter succedeva all’inizio, e guarda com’è finita. Oggi ci lega un amore eterno».

Ryan Giggs è pronto per il ritorno in panchina. Un anno e mezzo dopo le dimissioni dal ruolo di commissario tecnico del Galles, l'ex gloria deldi Sir Alex Ferguson potrebbe infatti tornare a vestire i panni dell'allenatore di club, seppur in un contesto molto particolare. Il gallese è infatti nella lista di tre tecnici in ...Pauli): 3 mln Branco Van Den Boomen (dal Tolosa): gratuito 19) NOTTINGHAM FOREST: 108,3 milioni di euro spesi Ibrahim Sangaré (dal Psv): 30 mln Anthony Elanga (dal): 17,5 mln Chris ...Il club milanese ad un tratto è vicino all'acquisto di un grande nome per rinforzare il pacchetto arretrato, con il dirigente Moncada che si prepara a chiudere l'affare.Il portiere del Manchester United ex Inter, Andre Onana, al termine della partita persa per 2-1 contro il Nottingham Forest, ha parlato così ai microfoni di Sky Sports: "Gli errori fanno parte dell’ap ...