Manchester United | Onana | ‘E’ amore eterno con i nerazzurri’

Commenta per primo Andrè Onana, portiere del, non dimentica l'Inter in una interista a Sky: 'Gli errori sono parte dell'apprendimento, si sa che la gente si aspetta tanto da me e per questo mi criticano tanto. Ma per me non è ...Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Daily Star , l'allenatore del, ten Hag , ha chiesto a gran voce il rinnovo di contratto - quello attuale scade a giugno - del centrale difensivo Jonny Evans .Tutti pazzi per Mason Greenwood. L'ex Manchester United, obiettivo di mercato della Lazio in estate, si è accasato al Getafe ed è letteralmente rinato attirando su di ...Sono molti i giocatori "esplosi" nel 2023. Tra i profili più conosciuti troviamo quello dell'attaccante del Manchester City, Julian Alvarez.