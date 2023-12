Manchester United | Neville | “Inferiori alle squadre ai livelli più bassi di Premier League”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Crisi senza fine per il. I Red Devils sono stati battuti ieri per 2-1 dal Nottingham Forest e sono precipitati al settimo posto nella classifica di2023/2024. Molto critico con la squadra di Ten Hag, l’illustre ex Gary: “Gli 85 milioni di sterline spesi per Antony sono un’esagerazione. Ovviamente non è neanche minimamente vicino a quel livello, ma anche 70 milioni di sterline per Rasmus Hojlund sono un sacco di soldi. 55 milioni di sterline per Mason Mount, 80 milioni di euro per Casemiro con un contratto quinquennale sono un sacco di soldi. Non avrebbero dovuto firmarli“. “Ci sono molte offerte che puoi iniziare a guardare quando fai gli acquisti. Sono finiti i giorni in cui glinatori viaggiavano tre o quattro notti a settimana per ...

Non è stata la partita più memorabile degli Sky Blues ma se lo chiedete ad un tifoso di, ... coronando un anno davvero memorabile , abbastanza da far imbufalire i rivali dello. Meglio ...Commenta per primo Andrè Onana, portiere del, non dimentica l'Inter in una interista a Sky: 'Gli errori sono parte dell'apprendimento, si sa che la gente si aspetta tanto da me e per questo mi criticano tanto. Ma per me non è ...Sasha Attwood, la fidanzata di Jack Grealish, non si è più ripresa dalla rapina del 26 dicembre, nel corso della quale sono stati rubati un milione di sterline in gioielli e orologi.Tutti pazzi per Mason Greenwood. L'ex Manchester United, obiettivo di mercato della Lazio in estate, si è accasato al Getafe ed è letteralmente rinato attirando su di ...