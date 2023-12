Manchester City | Rodri | “Ho vinto tutto quello che potevo Gol in finale di Champions? Un sogno”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Cinque titoli con il club, tra i quali laLeague decisa in prima persona, la Nations League con la Spagna e tre competizioni in cui è stato nominato MVP. Non ruberà l’occhio come Jude Bellingham, non segnerà come Harry Kane o Erling Haaland, maè stato il giocatore chiave del 2023. Intervistato da As, il match winner delladicontro l’Inter ha ripercorso il proprio anno dae svelato anche qualche retroscena. “Come definirei il mio anno? Insuperabile. Non solo a livello collettivo, ma anche individuale. Sono riuscito a vincerechesognare a livello di club e di nazionale. Segnare indie deciderla è un, qualcosa che ti ...

Le Quote antepost offerte dai bookmaker sul vincente della Premier League 2023-24 non sono una sorpresa per nessuno. I campioni d’Europa in carica, ... (infobetting)

Quando il gol di Rodri ha frantumato il sogno dell' Inter all'Ataturk Stadium di Istanbul, la lunga rincorsa delalla coppa dalle grandi orecchie ha lasciato solo il Psg nel club dei ..."Guardate il numero degli infortuni. Abbiamo solo tre settimane di riposo e poi ricomincia la stagione in Asia o negli Stati Uniti solo per ragioni economiche"'s Spanish manager Pep Guardiola reacts during the UEFA Champions League final football match between Inter Milan andat the Ataturk Olympic Stadium in Istanbul, on June ...Ripercorriamo i 12 momenti più memorabili che lo sport ha saputo offrire in quest'annata. Dal record di LeBron al ritorno della Davis in Italia, dal triplete di Jimbo Tamberi al trionfo del Napoli le ...Sono molti i giocatori "esplosi" nel 2023. Tra i profili più conosciuti troviamo quello dell'attaccante del Manchester City, Julian Alvarez.