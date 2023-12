Manchester City | Rodri | “Ho preso 10 chili Gol all’Inter? Ecco il mio segreto”

La Premier League non si ferma mai e torna in campo anche oggi, con sei partite. Si inizia alle 13.30 con il Chelsea che fa visita al Luton,... (calciomercato)

Il video con gli Highlights di Manchester City-Sheffield United 2-0, sfida valida per la ventesima giornata di Premier League . Tutto facile per i ... (sportface)

Intervistato da As, il centrocampista spagnolo del, match winner nella finale di Champions contro l' Inter dello scorso 10 giugno a Istanbul, ha ripercorso il proprio anno da sogno e ...Liverpool in vetta alla classifica di Premier League con 42 assieme all'Aston Villa mentre in terza troviamocon 40 assieme all'Arsenal, a seguire Tottenham 36 e West Ham 33 . ...La scheda relativa a Kalvin Phillips è sempre là, di grande attualità. Ma ora è la Juve a essere chiamata a scegliere: il Manchester City dà priorità all'estero, il giocatore preferisce la Premier e i ...Kalvin Phillips al centro del calciomercato invernale. Il centrocampista inglese è ormai arrivato ai titoli di coda della sua esperienza al Manchester City. Lui vuole andare via e il club è disposto ...