Maltempo | tunnel sotto il Tamigi allagato | stop agli Eurostar

(Di domenica 31 dicembre 2023) Quarantun treni cancellati, passeggeri bloccati a Londra e Parigi, caos nelle stazioni. La chiusura delilperha provocato loai treni, proprio nel sabato prima di Capodanno, quando decine e decine di persone erano pronte a partire. In alcune immagini che circolano anche sui social si vedono i binari delallagati e sott'acqua, la compagnia ha dichiarato che in queste condizioni i treni non possono circolare e non è ancora chiaro quando i collegamenti da e per Londra deglipotranno essere ripristinati.