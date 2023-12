Malasanità | la denuncia | “Il San Pio è un malato terminale…”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo il racconto di un figlio che ha vissuto l’esperienza traumatica del proprio papà presso il nosocomio sannita: “Poteva andare molto peggio… Quella che un tempo era un’ eccellenza, oggi è terra di nessuno.Quello che un tempo era il più importante nocosomio della città di Benevento, adesso è praticamente un vuoto a perdere.E mi riferisco all’azienda ospedaliera San Pio, che anche recenti statistiche nazionali, collocano nei bassifondi delle classifiche degli ospedali italiani per la sempre più acclarata inefficienza ed inadeguatezza.Sia chiaro, non me ne vogliano i numerosi professionisti che con fatica provano a resistere ed ogni giorno svolgono il proprio lavoro presso il San Pio.E non me ne vogliano nemmeno i vertici aziendali, perché non voglio entrare nella gestione organizzata ed amministrativa. Ma non posso non fare riferimento ...