Lutto per Alonso | il messaggio d’addio è da brividi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nelle ultime ore Fernandosi è reso protagonista di una commovente dedica dopo la morte di una persona a lui molto cara Una delle più grandi capacità che ha lo sport è quella di creare legami indissolubili che resteranno tali per tutto il resto del tempo. Negli anni abbiamo assistito a notizie molto dolorose, che ci hanno però permesso di ricordare quanti legami si vengano a creare tra colleghi o addirittura tra avversari. Recentemente il motorsport ha dovuto affrontare la morte di Gil de Ferran, ex pilota brasiliano che in carriera è riuscito a vincere la storica 500 miglia di Indianapolis nel 2003 e per ben due volte si è laureato campione IndyCar negli Stati Uniti. Dopo la tragica notizia l’intero mondo del motorsport si è stretto attorno ad uno sei più noti campioni, che dopo il ritiro si era anche affacciato nella Formula 1 diventando un consulente della ...

Santo Castiglione, ex presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda siciliana trasporti, è morto improvvisamente per un infarto al ... (secoloditalia)

Natale triste per Nancy Coppola . La cantante neomelodica ha annunciato tramite social di aver perso sua cugina , Nunzia Avolio, 43 anni . Lutto per ... (teleclubitalia)

I teatini illustridirsi sì hanno scelto il primo giorno d'estate due teatini affermatisi ben ... A giugno, unsconvolge tutta Chieti: in un incidente stradale, perde la vita Riccardo D'Angelo ......la quale non sono purtroppo mancati gli episodi anche nel savonese. La sincronette nolese ... Unsconvolge invece il mondo della sanità il giorno 17 gennaio . A soli 59 anni, il San Martino di ...Terribile improvviso lutto nel mondo del cinema. Morto il noto attore anche di Full Monty Tom Wilkinson. L’annuncio della famiglia. L’attore britannico Tom Wilkinson, celebre per i suoi ruoli in film ...Lutto a Venezia per la morte di un bimbo di soli 8 anni dopo un malore improvviso tra mercoledì e giovedì scorsi: sarà l’autopsia a chiarire ...