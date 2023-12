LuFisto alimenta le polemiche su Chris Jericho e la AEW

Leggi su aewuniverse

(Di domenica 31 dicembre 2023) La veteranaha affrontato alcune situazioni spiacevoli sui social negli ultimi anni. Ad aprile, ha fatto delle dichiarazioni moltoriguardo al backstage femminile in AEW descrivendolo come tossico e paragonandolo a un liceo per la mancanza di unità. Queste affermazioni hanno scatenato reazioni da parte dei fan e di alcuni wrestler e dipendenti della compagnia, tra cui MJF, Saraya, Renee Paquette, Britt Baker e Nyla Rose, molti dei quali hanno poi criticato. In risposta, lei ha accusato AEW di aver ordinato ai propri dipendenti di parlarle male. Dopo gli eventi riguardanti, accusato di comportamenti inappropriati nel backstage della AEW,ha criticato coloro che non l’hanno supportata, basandosi sulla sua esperienza personale. Secondo ...