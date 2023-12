Lotta Scudetto | Sacchi | “Non partecipare alle coppe europee può dare 10 punti in più”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Arrigoha parlato così della vittoria della Juventus sulla Roma che ha portato i bianconeri a -2 dall’Inter nel campionato di Serie A 2023/2024. “Direi, prima di tutto, vittoria meritata. In una partita che ha visto dominare il calcio speculativo e poco brillante, i bianconeri hanno fatto qualcosa di più della Roma. Lì dietro non concedono un centimetro agli avversari. Sempre concentrati e sempre attenti. Va detto che la Roma li ha agevolati perché ha attaccato poco e male. Lukaku ha toccato pochi palloni e Dybala non era brillante“. Riguardo alla rincorsadella Juve: “Ci sono, eccome, se ci sono. Io credo che le grandi imprese nascano da tre componenti fondamentali: lo spirito di squadra, le forti motivazioni e il gioco. La Juve ha le prime due qualità, manca ancora il gioco. ...

