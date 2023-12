Lotta Scudetto | Sacchi | ' Non partecipare alle coppe europee può dare 10 punti in più'

Fuori dalle coppe anche a causa dei 10 punti tolti in classifica per l'inchiesta sulle plusvalenze, la Juve vive un 2023 con una rivoluzione in ... (247.libero)

Il primo posto dista nove punti e, per rientrare nella, serve cambiare passo. Leao (Ansafoto) - calciomercato.itPioli può contare su una rosa di qualità con giocatori in grado di ......alla Roma di aver provato a vincerla e di aver giocato alla pari con chi corre per lo. Il ... si fa fatica ad immaginare la Roma inper una piazza Champions. E adesso serve non sbagliare ...Come riporta TMW, la squadra di Italiano ha raccolto 13 punti, al pari di Inter e Juventus in lotta per lo Scudetto. Questi punti sono serviti ai viola per conquistare il quarto posto momentaneo. Ecco ...Fischiato al momento della sostituzione nell'ultimo match di campionato, Leao ha voluto rispondere sui social con parole forti ...