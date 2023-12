“Lotta alla denatalità” Foti fissa l' obiettivo del 2024 e avvisa la sinistra | non fate i gufi

(Di domenica 31 dicembre 2023) L'attacco di Hamas, la morte di Silvio Berlusconi, la tragedia di Cutro e i fatti di Caivano, sono solo alcuni dei fatti che hanno segnato questo 2023. Il Tempo ha intervistato il capogruppoCamera di Fratelli d'Italia Tommasoper ripercorrere a grandi tappe questo primo anno di governo.Onorevole partiamo dfine. La manovra economica è diventata legge, qual è la misura che più la rende orgoglioso e su quale invece avreste potuto fare di più? «Le misure più significative sono indubbiamente i 14 miliardi in meno di nuove tasse. Circa 10 miliardi di euro dal taglio del cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti che interessa 14 milioni di persone e l'accorpamento delle due aliquote al 23% per i redditi fino a 28 mila euro che rappresentano il primo modulo della riforma fiscale. È la prima volta dopo anni che l'esecutivo ...

