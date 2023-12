L’oroscopo 2024 di Paolo Fox con l’analisi dei segni a Domenica In

Leggi su lopinionista

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tra gli ospiti del 31 dicembre Siani, De Luigi e Accorsi, per la musica Rocco Hunt, Pavone, Leali e Casadei ROMA –31 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la sedicesima puntata della nuova edizione 2023/di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio, per questa ultima puntata del 2023. La puntata si aprirà con la partecipazione dell’attore e regista Alessandro Siani, che interverrà per presentare il suo nuovo film ‘Succede anche nelle migliori famiglie’, al cinema dal 1 gennaio, in studio anche Rocco Hunt, che canterà il brano “A cchiu bella de canzon”, colonna sonora del film. L’astrologoFox interverrà più volte nel corso della puntata per presentare, insieme a Mara Venier, ...