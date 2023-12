L' Ocean Viking è sotto sequestro a Bari

È arrivata, invece, nel pomeriggio di ieri a Bari lacon 244 naufraghi. Mentre la Geo Barents di Medici senza frontiere è in rotta verso Ravenna, nonostante i soccorritori si fossero ...Lacon 244 naufraghi è appena giunta a Bari mentre altri sessanta scenderanno dalla Open Arms attesa a Genova lunedì prossimo e la Geo Barents, con 336 naufraghi, arriverà presto a Ravenna. ...La Ocean Viking è in stato di fermo per la seconda volta in due mesi. L’anno finisce con lo stesso spirito con cui è iniziato: con gli ostacoli ...La Ocean Viking con 244 naufraghi è appena giunta a Bari mentre altri sessanta scenderanno dalla Open Arms attesa a Genova lunedì prossimo e la Geo Barents, con 336 naufraghi, arriverà presto a ...