Lo smartphone ci ascolta | e non solo lui | ora c’è la conferma

La società di marketing Cox Media Group (CMG) ha ammesso di ascoltare le conversazioni degli utenti, tramite i microfoni di, tablet, smart TV e altri dispositivi, per creare annunci pubblicitari personalizzati in base ai loro interessi. Come riportato da 404 Media, fino a pochi giorni fa sul sito della società " ...La società di marketing Cox Media Group (CMG) ha ammesso di ascoltare le conversazioni degli utenti, tramite i microfoni di, tablet, smart TV e altri dispositivi, per creare annunci pubblicitari personalizzati in base ai loro interessi. Come riportato da 404 Media, fino a pochi giorni fa sul sito della società " ...A quanto pare il telefonino ci ascolta: un’azienda ha ammesso che basta scaricare determinate app per concedere ai fornitori il consenso di ascoltare le conversazioni degli utenti ...Conviviamo con gli smartphone ormai da molti anni, ma non è ancora chiaro come e quanto riescano ad ascoltare le nostre parole. È un sospetto che molti di noi hanno avuto almeno una volta. Spesso, dop ...