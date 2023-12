Lo scontrino shock al cinema | 2 euro una bottiglia d' acqua | 40 centesimi per due bicchieri

(Di domenica 31 dicembre 2023) Dueper unad'da mezzo litro, 40per due(di quelli usa e getta) per berla. Ventil'uno. È il folleche una cliente di unnel centro di Roma si è vista presentare al bar della struttura. A denunciare il caso sui social è Laura...

Due euro per una bottiglia d'acqua da mezzo litro, ma i bicchieri di quelli usa e getta, s'intende sono a parte. Venti centesimi l'uno. Il caso, denunciato sui social da Laura Rita Santoro , ...Due euro per una bottiglia d'acqua da mezzo litro, ma i bicchieri di quelli usa e getta, s'intende sono a parte. Venti centesimi l'uno. Il caso, denunciato sui social da Laura Rita Santoro , ...A segnalarlo sui social l’infermiera e sindacalista Laura Rita Santoro: “Sono rimasta stupita. E poi dicono che anche il cinema è in crisi…” ...Sono almeno sette le persone arrestate nel corso della manifestazione nella Capitale. Un poliziotto è rimasto ferito e sarebbe stato investito da un autobus. Il provvedimento voluto dal neo presidente ...