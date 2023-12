Lloris saluta il Tottenham | «È stato un grande privilegio essere stato vostro capitano per anni»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 dicembre 2023) Hugo, ex portiere del, hato il club inglese prima del suo trasferimento ai Los Angeles FC. Le dichiarazioni Hugo, ex portiere del, hato il club inglese prima del suo trasferimento ai Los Angeles FC. Le dichiarazioni. PAROLE – «Questo è un messaggio personale per tutti i tifosi del. Volevo solo ringraziarvi per ilsupporto fin dal primo giorno. Èununo di voi ma ancheper. Siamo giunti alla fine di un capitolo importante, ma voi sarete sempre nel mio cuore, ...