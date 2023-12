LIVE Tournée 4 Trampolini | Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | Lanisek vince la qualificazione davanti a Wellinger Tutti gli italiani accedono alla gara di domani

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Termina qui latestuale delle qualificazioni di, seconda tappa della2023/2024. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata avoi. 15.02andrà in scena lo storico Neujahrsskispringen, ossia il salto del nuovo anno. Ladiinizierà alle 14.00 con i 25 scontri diretti. Ricordiamo che passeranno i 25 vincitori insieme ai 5 migliori esclusi. Potrete seguire l’evento su OA Sport con la nostra...