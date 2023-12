LIVE Tournée 4 Trampolini | Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | iniziata la qualificazione | i 4 azzurri provano a passare il turno

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Salto tutt’altro che perfetto per il norvegese Oestvold, che atterra a 117 metri. Il norvegese ottiene 103 punti e si porta alle spalle di Cecon, il quale dovrebbe essere sicuro dila. 13.49 Poca verticalità per Nazarenko, il quale atterra a 116 metri. Il kazako totalizza 98.1 punti e si porta provvisoriamente in ultima posizione. 13.48 È cambiato il vento, che negli ultimi due salti soffia alle spalle. Cecon atterra a 121 metri e totalizza 108.4 punti, posizionandosi davanti a Roth. 13.47 Ottimo salto di Constantin Schmid che arriva a 132 metri ottenendo 130.8 punti. Questo punteggio sarà un grande punto di riferimento nel corso di questa. Ora tocca al primo azzurro, Francesco Cecon. 13.46 Luca Roth atterra a 122 ...