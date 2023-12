LIVE Tournée 4 Trampolini | Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | gli azzurri a caccia della qualificazione

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestualeseconda tappa2023-2024. Per la sessantesima volta nella storia il secondo eventova in scena a, dove si disputerà il tipico “Neujahrsskispringen”, ossia il salto del nuovo anno. Sul “Neuen Große Olympiaschanze”, trampolino eretto nel 2007, si gareggerà a ridosso dei due anni. Quest’oggi andranno in scena le qualificazioni, in cui verranno stabiliti i 50 atleti che saranno al viagara del 1 gennaio 2024. Nella prima tappa di questa stagione si è imposto il tedesco Andreas ...