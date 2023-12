LIVE Tournée 4 Trampolini | Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | Campregher e Insam qualificati | Cecon primo degli esclusi

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Ottimo salto di Alex, che effettua un salto pulito ed in controllo, atterrando a 132 metri. L’italiano ottiene 126.8 punti ed è terzo. 14.11 Grandissimo salto di Remo Imhof, che ha un tempo di stacco perfetto. Lo svizzero ottiene 133 metri ed ottiene 129.7 punti, portandosi in seconda posizione provvisoria. 14.10 119 punti per l’estone Aigro, che sfrutta il momento favorevole. In questo momento il vento nella parte alta del trampolino è quasi nullo. 14.09 Sbaglia Wasek, che atterra a 120.5 metri ma viene penalizzato dai voti dei giudici. Il polacco ottiene 104 punti e si piazza alle spalle dei due italiani.è cosi qualificato, mentreè il. 14.08 Buon salto per ...